Iker Bravo: "Creo que me merezco más minutos en el Udinese"

Lugo alberga este viernes el encuentro entre la selección española Sub21 y San Marino, en un partido que la rojita busca sumar tres puntos para encaminar la clasificación al Europeo Sub 21 de 2027. En la concentración está el canterano del Barça y del Real Madrid, Iker Bravo, actual delantero del Udinese y de la selección Sub21, se ha pasado este jueves por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Estar con España, en cualquier categoría, es lo más grande".

"Es un grupo fantástico y me encuentro muy bien aquí, siempre es un placer venir. Tenemos que seguir trabajando para ganar los partidos que nos quedan. Estar en el Mundial de 2030 absoluto es un sueño, un objetivo que tengo en mente y para ello estoy trabajando", asegura. Iker es uno de los indiscutibles en la selección a pesar de no estar teniendo protagonismo en su equipo.

"Empecé muy bien la temporada, me fui al Mundial y después no jugué ningún partido pero estoy muy tranquilo. Todo lo que depende de mi que es entrenar como un loco, trabajar como un loco y comer bien, lo estoy haciendo. Creo que me merezco más, creo que no estoy teniendo el minutaje que me merezco. Todo lo que está en mi mano lo estoy haciendo. Es el momento de mi vida en el que mejor estoy física y mentalmente", explica.

A sus 20 años, Iker todavía tiene mucha carrera por delante y para ello se fija en sus ídolos de pequeño como lo era Totti: "El último partido que estuve convocado fue en el estadio Olímpico de Roma, es un placer para mi porque es el sitio donde ha estado él tantas veces él y me gustaría marcar ahí y sentirme como él".

También ha valorado la figura de Alexis Sánchez, con el que compartió vestuario la temporada pasada y ahora juega en el Sevilla: "Aprendí tanto de él, el año pasado no jugué y la forma que tenía de reaccionar ante ese momento me ha demostrado que si Alexis Sánchez reaccionaba así, yo tengo que reaccionar así o mejor. Tengo que aprender de él porque tiene una mentalidad ganadora".