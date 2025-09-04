Hugo Guillamón: "La mejor opción para mi y para mi carrera era salir del Valencia"

El canterano del Valencia, Hugo Guillamón, deja al equipo de sus vida a los 25 años para marcharse a Croacia y jugar en el Hajduk Splipt. Tras una temporada complicada para el club valencianista, la llegada de Carlos Corberán consiguió salvar al equipo pero condenó al valenciano con pocos minutos.

Su poco protagonismo ponía en duda la continuidad de Hugo que finalmente se marcha. Este miércoles el jugador se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Tenía claro que era la mejor opción para mi y para mi carrera salir del Valencia porque no estaba contando con los minutos ni con las oportunidades que merecía".

"Cuando llevas tanto tiempo en un sitio es complicada la despedida. Le tengo mucho cariño al Valencia, ha sido duro. No le reprocho nada a Corberán, pienso que es un gran entrenador, se ve en los resultados. Yo no tuve muchas oportunidades y esta decisión viene motivada por una conversación con él", explica.

Guillamón se ha decantado por un equipo con Ivan Rakitic en la dirección deportiva: "Era una de las opciones y cuando me transmitieron todo el interés porque estuviera ahí se me hizo más fácil. Me llamó Rakitic y me transmitió mucha confianza. Tengo ganas de ayudar al club y al equipo. Aunque muchos no siguen la liga croata sé que tiene mucho nivel, me ha sorprendido".