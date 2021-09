La historia de Emilio Morenatti, el fotoperiodista español que ha ganado el Pulitzer

Emilio Morenatti es un fotoperiodista que ha conseguido el Pulitzer por su trabajo durante la pandemia: "Estamos digiriéndolo en casa. Me cuesta mucho trabajo asumirlo y me cuesta asociar la palabra Pulitzer a mi nombre, es algo que no había imaginado ni en mis más dulces sueños. Es algo difícil de asumir".

Explica que el premio está basado en un trabajo en su mismo barrio, lo cuál le parece curioso: "Ha sido un picar piedra justo debajo de la puerta de casa. Probablemente haya sido uno de los Pulitzer más económicos en lo que cuesta conseguirlo porque ha sido en un radio de 5 kilómetros casi en mi vecindario. Incluso el hospital y el cementerio está en un radio de cinco km yendo con mi patinete".

"Son más de 30 años haciendo fotos. Empecé cuando tenía 19. A veces me ha pasado que había gente que no me conocía y estaban comentando una foto mía. Me hace sentir muy orgulloso porque empecé en un medio muy pequeño en Jerez", asegura.

En una emboscada en Kabul perdió una pierna. Relata cómo recuerda aquello y cómo superó un episodio tan traumático: "Vengo de EEUU de estar con soldados que resultaron heridos muy cerca a dónde me ocurrió a mí. He vivido una catarsis. He tenido una chara con estos soldados que han girado en torno a la muerte. Hay momentos en los que piensas que mueres. Has sufrido una explosión violenta en la que una parte de tu cuerpo ha salido volando por los aires. En medio del desierto. Ahí te despides de la vida y te mueres un ratito. Reviví en un hospital de campaña, ya sin pierna y ahí tuve un punto de inflexión. Tienes que llevar tu vida para adelante con un trauma de este calibre".

Reconoce que hay días que lo lleva muy mal pero en otros lo asume mucho mejor, "pienso joer con lo fácil que es levantarte y andar. Yo soy muy de tirar para adelante pero hay días en los que te levantas con heridas en el muñón y te molesta y piensas, lo daría todo por tener dos piernas, andar y tener esa libertad. Creo que la discapacidad me ha dado más de lo que me ha quitado".