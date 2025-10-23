Gorka Guruzeta: "Es un sueño jugar esta competición y marcar dos goles"

Fiesta en la catedral del fútbol con la victoria del Athletic Club frente al Qarabag por 3-1, en un partido que significa sumar tres puntos en esta Champions League y con las esperanzas y la ilusión de conseguir pasar de ronda. Esta victoria en Champions es la primera en la temporada y en los últimos 10 años en esta competición para el equipo vasco.

El protagonista del partido ha sido Gorka Guruzeta, el que ha empezado el camino de la remontada y que ha acabado como bigoleador y MVP en un encuentro en el que a su término se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Un sueño, no hubiese imaginado nunca haber jugado esta competición y marcar dos goles. En ocasiones ha sido el mejor partido del año porque es lo que nos hacía falta, generar y tener muchas ocasiones".

"El ambiente en Champions es increíble, la gente nos ayuda mucho en casa, es impresionante y es lo que tenemos que hacer, responder con victorias porque así va a venir mucha más gente. Sabemos que todos los equipos aquí son muy difíciles, queremos disputar esta competición al máximo y ojalá poder pasar esta liguilla y poner a la afición con ganas de más", señala.

La mala noticia del encuentro ha sido la lesión de Iñaki Williams que se ha tenido que retirar del partido: "Creo que no es mucho, hasta después del parón creo que no estará pero lo necesitamos que se recupere bien para lo que queda".