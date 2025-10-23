ATHLETIC CLUB

Gorka Guruzeta: "Es un sueño jugar esta competición y marcar dos goles"

El Athletic Club consigue su primera victoria en esta temporada de la Champions League frente al Qarabag.

ondacero.es

Madrid |

Gorka Guruzeta: "Es un sueño jugar esta competición y marcar dos goles" | Foto: Getty

Fiesta en la catedral del fútbol con la victoria del Athletic Club frente al Qarabag por 3-1, en un partido que significa sumar tres puntos en esta Champions League y con las esperanzas y la ilusión de conseguir pasar de ronda. Esta victoria en Champions es la primera en la temporada y en los últimos 10 años en esta competición para el equipo vasco.

El protagonista del partido ha sido Gorka Guruzeta, el que ha empezado el camino de la remontada y que ha acabado como bigoleador y MVP en un encuentro en el que a su término se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Un sueño, no hubiese imaginado nunca haber jugado esta competición y marcar dos goles. En ocasiones ha sido el mejor partido del año porque es lo que nos hacía falta, generar y tener muchas ocasiones".

"El ambiente en Champions es increíble, la gente nos ayuda mucho en casa, es impresionante y es lo que tenemos que hacer, responder con victorias porque así va a venir mucha más gente. Sabemos que todos los equipos aquí son muy difíciles, queremos disputar esta competición al máximo y ojalá poder pasar esta liguilla y poner a la afición con ganas de más", señala.

La mala noticia del encuentro ha sido la lesión de Iñaki Williams que se ha tenido que retirar del partido: "Creo que no es mucho, hasta después del parón creo que no estará pero lo necesitamos que se recupere bien para lo que queda".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer