¡El gordo rescata a un equipo de Primera Regional!: "Llevo todo el día de celebración"

El día de la Lotería cambia la vida de muchas personas y así ha sido para el pueblo de La Bañeza y su equipo de fútbol, que han sido premiados con el Gordo con un gran premio total de 468 millones de euros. Y es que el propio club era una de las entidades que ha repartido la suerte en este pueblo de León con poco más de 10.000 habitantes.

El jugador de La Bañeza FC, Miguel Ángel De la Riva, se ha pasado este lunes por los micrófonos de Radioestadio Noche para compartir con nosotros la alegría de este premio: "Llevo todo el día de celebración y estoy ya fundido de tantas emociones. El fútbol es lo que más me gusta hacer, lo que más le agradezco a la vida es haber llegado a La Bañeza. Yo compré un décimo para mí y dos para familiares".

"Vamos a pelear por cosas grandes. No sé si el dinero de la lotería irá para reforzar al equipo", asegura. En este pueblo también ha resultado premiado nuestro compañero de Onda Cero, Carlos Ferrer, que se enteró cuando saltó una alerta en su móvil con el número del Gordo, justo el que jugaban desde hace años en La Bañeza FC.