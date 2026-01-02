Dr. González, sobre la lesión de Mbappé: "En el Madrid se han precipitado con la reincorporación de jugadores y después están 2-3 meses con recaídas"

El Real Madrid termina el año con la baja de Kylian Mbappé, el jugador más diferencial e importante del equipo que con sus goles y su liderazgo está manteniendo al equipo de Xabi Alonso y ganando partidos. El francés, que ya estaba entre algodones por molestias, sufre un esguince en su rodilla izquierda y se perderá el partido de liga contra el Real Betis con la duda de disputar la Supercopa de España.

Para valorar el alcance de la lesión se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche el Doctor José González, Director Médico y fundador del Centro Médico Deyre: "No hay rotura de ligamento lateral interno pero esa lesión a algunos jugadores le molesta al golpear y en otros no".

Una lesión que viene a raíz de molestias que lleva arrastrando durante meses: "La reincorporación del jugador con este tipo de lesión ya la han vivido otros jugadores en el Real Madrid, en los que se quiso precipitar la reincorporación del jugador en 15-20 días y después nos tiramos durante meses con recaída".

Su titularidad en el partido de Copa del Rey frente al Talavera de la Reina creó gran polémica, ya que el jugador llegaba con molestias y sin entrenar: "En este caso yo creo que Mbappé ha querido batir ese récord a nivel personal y ha jugado con molestias y eso es lo que está produciendo cierta incapacidad".