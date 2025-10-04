Gallardo, seleccionador sub20: "Contra Brasil será una final para nosotros"

Paco Gallardo, seleccionador de la Sub-20 española, ha asegurado que el partido de este sábado ante Brasil “va a ser como una final” en la que solo vale ganar para seguir vivos en el Mundial de Chile. “El hecho de ganarlo seguramente nos dé el pase, bien como segundos o como uno de los mejores terceros”, ha señalado en Radioestadio Noche.

A pesar del empate ante México, Gallardo ha afirmado que el equipo ha salido “reforzado” tras un partido en el que, a su juicio, fueron “bastante superiores” a los norteamericanos. “Nos empataron en la última jugada, pero los chicos están bien a nivel de confianza”, ha dicho, subrayando que el grupo está “con ganas” de afrontar el decisivo choque frente a la canarinha.

Sobre la falta de gol, ha apuntado que jugadores como Tiago, Iker Bravo o Pablo García “tienen números goleadores” y que solo falta “estar un poco más acertados”. Gallardo también ha advertido de los peligros de Brasil, pero ha insistido en que el partido será largo: “Hay que manejar las emociones y no precipitarse. Será un partido de más de 95 minutos”.

Finalmente, ha valorado el potencial de otras selecciones como Marruecos o Japón y ha elogiado el nivel de los jóvenes españoles que ya están en la absoluta: “Tenemos que estar orgullosos de que jugadores como Lamine o Yamal estén con la absoluta. Esta Sub-20 junta hasta tres generaciones, y eso también tiene mucho mérito”.