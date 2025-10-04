radioestadio

Gallardo, seleccionador sub20: "Contra Brasil será una final para nosotros"

El seleccionador Sub-20, Paco Gallardo, ha reconocido la dificultad del duelo decisivo ante Brasil en el Mundial de Chile, pero ha destacado la buena actitud del grupo tras el empate ante México. “Será una final”, ha afirmado, confiado en lograr el pase a octavos.

ondacero.es

Madrid |

Paco Gallardo, seleccionador de la Sub-20 española, ha asegurado que el partido de este sábado ante Brasil “va a ser como una final” en la que solo vale ganar para seguir vivos en el Mundial de Chile. “El hecho de ganarlo seguramente nos dé el pase, bien como segundos o como uno de los mejores terceros”, ha señalado en Radioestadio Noche.

A pesar del empate ante México, Gallardo ha afirmado que el equipo ha salido “reforzado” tras un partido en el que, a su juicio, fueron “bastante superiores” a los norteamericanos. “Nos empataron en la última jugada, pero los chicos están bien a nivel de confianza”, ha dicho, subrayando que el grupo está “con ganas” de afrontar el decisivo choque frente a la canarinha.

Sobre la falta de gol, ha apuntado que jugadores como Tiago, Iker Bravo o Pablo García “tienen números goleadores” y que solo falta “estar un poco más acertados”. Gallardo también ha advertido de los peligros de Brasil, pero ha insistido en que el partido será largo: “Hay que manejar las emociones y no precipitarse. Será un partido de más de 95 minutos”.

Finalmente, ha valorado el potencial de otras selecciones como Marruecos o Japón y ha elogiado el nivel de los jóvenes españoles que ya están en la absoluta: “Tenemos que estar orgullosos de que jugadores como Lamine o Yamal estén con la absoluta. Esta Sub-20 junta hasta tres generaciones, y eso también tiene mucho mérito”.

