XI Gala de los Premios al Altruismo 2025

Un año más, la Fundación José Ramón de la Morena celebra la Gala de los Premio al Altruismo, un evento que reconoce la labor de personas, asociaciones, fundaciones, instituciones que, de forma desinteresada, se dedican a dar todo por los demás. Entre los galardonados en anteriores ediciones están personalidades como Vicente del Bosque y su mujer Trinidad López, Juan Carlos Unzué, el chef José Andrés con su ONG, Juan Mata y su iniciativa Common Goal, Carlos Soria, así como fundaciones como la Fundación Aladina o la Fundación Playing For Change.

Este 2025 se celebra la XI edición de estos premios que este año reconocerán a:

-Fundación Doctor Diego González Rivas, por llevar la cirugía mínimamente invasiva a los rincones más recónditos del planeta (Sierra Leona, Liberia, Tanzania, Costa de Marfil, Ghana, El Tíbet...)

-Capitán Omar Queipo Martínez en representación de la UME, en reconocimiento y gratitud por la labor profesional, tenaz y determinante que desempeñan en un año especialmente duro para nuestro país, marcado por los incendios forestales y las inundaciones.

-Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada, por su trayectoria política durante más de 45 años al servicio de los ciudadanos.

-Rubén Valenciano, tractorista que ayudó heroicamente en el rescate de personas atrapadas por la DANA, en representación de todos los voluntarios que colaboraron tras la tragedia el pasado mes de octubre de 2024.

La Gala se celebrará el próximo día tres de Octubre a las 19.00 de la tarde en el polideportivo José Ramón de la Morena en Brunete y contará con las actuaciones de El Mago Pop, Taburete, José Mercé, Café Quijano y Chaíto y Palosanto, que derrocharán talento en una velada muy especial, que se podrá seguir en directo en el canal de YouTube de la Fundación José Ramón de la Morena.