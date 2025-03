Gabi Fernández: "Lo más importante del partido del lunes fue la reacción de la afición"

El Real Zaragoza pasa por una situación agónica, se coloca a tan solo dos puntos del descenso en Segunda División y tras diferentes etapas con el paso de tres entrenadores, se abre una nueva con la llegada de Gabi Fernández.

El histórico futbolista del Atlético de Madrid y el Zaragoza vuelve a uno de los equipos de su vida para emprender una nueva etapa e intentar ayudar al Zaragoza a salir del pozo. Esta noche nos ha acompañado en Radioestadio Noche: "Alguna vez tenía que ser la primera pero me veo muy capacitado para hacerlo. Hay qué coger el toro por los cuernos".

"Lo que no me pienso es el ayudar al Zaragoza, me ha venido la oportunidad y tengo la obligación de ayudar al equipo. Vengo ahora porque la situación es crítica y el objetivo es salvarse, en Navidad la situación estaba mejor. Ahora solo quiero que gane el equipo. No me planteo ningún sistema de juego, no tenemos tiempo de trabajar al equipo", asegura.

Gabi llega en un momento complejo, con el equipo cada vez más cerca de jugarse el descenso y tras el paso de tres entrenadores que no han conseguido dar con la clave: "El equipo está jodido anímicamente, estamos trabajando poco a poco la mentalidad y la cabeza".

El ya nuevo entrenador cuenta con el apoyo incondicional de la afición ya que es un hombre de la casa: "Demostraron que están capacitados para sacar esta situación adelante, están con el equipo y lo más importante del partido fue la reacción de la afición. El lunes ya se vio una reacción del equipo y la gente que me hicieron pensar y confiar más si cabe en que vamos a darle la vuelta a la situación".

El primer partido que ha disputado el nuevo Zaragoza de Gabi fue contra el Córdoba en un partido que acabó con empate a 1: "El primer mensaje que le doy a la plantilla es el de la tranquilidad, tienen que mejorar y desbloquearse para dar un paso al frente. Todos los jugadores tienen que confiar en lo que hacemos, si se bajan del barco es más difícil".

"Ese punto de conocer al club y la afición y ese punto de vista que he vivido en este club me hace sacar la situación adelante", explica. "Los entrenadores que más me han marcado son Marcelino o Simeone entre otros", concluye.