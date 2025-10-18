Del fútbol al triatlón: cómo reinventarse después de superar el drama de las lesiones

La historia de Jorge González es la de muchos deportistas anónimos que se ven obligados a superar el drama de las lesiones y seguir adelante en busca de perseguir un sueño.

Este joven ex futbolista de 25 años ha pasado por varios equipos del fútbol modesto gallego llegando a debutar hace un año en Copa del Rey ante el Espanyol en una eliminatoria en la que su equipo perdió 0-4, pero presume de haber vivido "una experiencia brutal".

"Les aguantamos bastante bien en la primera parte, pero luego el físico se empezó a notar bastante (…) Se notaba que ellos físicamente iban tres escalones por encima de nosotros (…) Cuando a nosotros nos empezaban a pesar las piernas, ellos estaban terminando de calentar", recuerda.

Su drama con las lesiones comenzó solo unos días después, en el siguiente partido. González se rompió el brazo en una mala caída y el proceso de recuperación se alargó más de lo esperado. "Me llevó cuatro o cinco meses recuperarme (…) Quería empezar a jugar, pero no había forma de que el hueso soldara del todo y se hizo muy largo", explica.

Tardó mucho en volver, pero su vuelta no sería precisamente como había imaginado. En el segundo partido que jugó tras la recuperación se rompió el cruzado, lo que le volvía a llevar a la enfermería durante varios meses.

Después de mucha reflexión, González ha decidido dejar el fútbol y cambiar de deporte. Se encontró con el triatlón, un deporte que vio practicar cuando era niño a su padre y que reconoce que le ha enganchado en poco tiempo. Se pone de meta estar haciendo un triatlón el próximo verano y contará su proceso en sus redes sociales (@jorgegonzalezz_v).