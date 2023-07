Fran Canal: "Nos sentimos defraudados por la UEFA"

Osasuna no podrá disputar la Conference League de la temporada 2023-2024 tras la decisión del Comité de Apelación. La decisión castiga los amaños de partidos de la temporada 2013-14 con exdirigentes del club involucrados y pese a que fue el propio club el que denunció los hechos al entender que estos delitos fueron cometidos a título individual y no en nombre del club rojillo.

Fran Canal, director general de Osasuna, muestra su contrariedad con la decisión: "La fe en la justicia no se puede perder pero sí la fe en el sistema. La UEFA no ha sido justa con Osasuna. Nos sentimos defraudados pero no vamos a bajar la guardia". Con esa particularidad, fue el propio club el que denunció la situación: "Cuando se da una circunstancia como aquella, Osasuna tenía que denunciar. Los órganos deportivos no entienden a razones y se pasan la norma por el arco del Triunfo y debemos pelear para que la justicia permanezca".

"La idea es presentar el recurso no más tarde del miércoles de la semana que viene. Tiene que estar la resolución antes del 7 de agosto y sino nos tienen que conceder la cautelar", asegura. Considera que han tomado la decisión sin tener en cuenta toda la resolución: "Me haría gracia que hablen de amaño de partidos cuando Osasuna pagó 2 millones de euros y descendió igual. No se benefició. Fue un desvío de dinero a particulares".

"No quiero pecar de optimismo pero creo que tenemos alguna opción más que con el Comité de Apelación", añade.