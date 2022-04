Foyth: “El Bayern sigue siendo favorito pero nosotros vamos a competir igual"

El Villarreal afrontará este martes en Alemania otro partido para agrandar su historia. Después de ganar en la vuelta de los cuartos de final de la Champions por 1-0 ante el Bayern esperan hacer lo mismo mañana en la ida para alcanzar las semifinales.

El defensa argentino del conjunto amarillo, Juan Foyth asegura en Radioestadio Noche que no está nervioso solo "con ganas de disfrutar del momento" que les ha tocado vivir, aunque espera que "salgan las cosas bien".

Sobre las palabras del técnico del Bayern, Nagelsmann previas al duelo donde afirmaba que quieren sentenciar al Villarreal, considera que ha sido "sincero" y se vio "superior" en la ida pero ellos se hicieron "grandes en casa con toda la afición". "Confiamos en nosotros como equipo y preparamos cada partido de la misma manera y respetando al rival que nos toca", añade.

Además, reconoce que tuvieron la posibilidad de marcar más goles. "Por lo menos un gol más hubiera sido justo pero el Bayern es uno de los mejores equipos del mundo" pero aún así disfrutaron dentro del campo y demostraron lo que tenían que demostrar. "Con mucha humildad vamos a seguir peleando por estar ahí”, insiste y resalta que tienen la esperanza y la tranquilidad de que "vamos a competir".

De la principal amenaza ofensiva de los alemanes, Robert Lewandowski destacó que es un "gran jugador" pero que en el campo es solo un rival al que le quiere ganar. Preguntado por quien le parece mejor si el delantero polaco o Benzema, dice que Lewandowski es "más goleador" y el francés "más completo".

También habló sobre su etapa con Mourinho en el Tottenham. “Cuando llegó yo estaba bien, pero tuve momentos en los que no merecía jugar. Me quería ir y tener más continuidad", cuenta y resalta que desde que llegó a Villarreal se mentalizó en "darlo todo". "Nunca pensé que iba a tener un sentimiento como este por un club. Desde el primer día supe que me quería quedar”", subraya.

De cara a mañana explica que saldrán a ganar. "Jugar 90 minutos contra el Bayern defendiendo es muy difícil. Es un partido de fútbol muy lindo e histórico y vamos a intentar ganar", cuenta y reconoce que los alemanes son favoritos para pasar la eliminatoria pero "nosotros vamos a competir igual".