Ferran, Vilaseca, presidente del Andorra: "Nos queremos imponer el disfrutar en el fútbol profesional y hacer un proyecto estable"

"Somos repetidores, ya tuvimos que trabajar la primera vez que ascendimos y este verano hemos tenido que trabajar muy duro", cuenta el presidente del Andorra, que confirma que están siendo meses "intensos": "Lo del límite salarial es un quebradero de cabeza que nos tiene a todos los equipos haciendo mil y una cosas para cuadrar".

El dirigente asegura que cabe hacer "ingeniería financiera" y que en breve podrán desencallar todo para comenzar a inscribir. "El tema del control se discute mucho, pero creo que LaLiga hizo un ejercicio necesario para estabilizar LaLiga. Ahora que nos hemos hecho mayores, quieres más para poder competir, pero estamos todos en las mismas condiciones, por lo cual es igual para todos".

El club ha realizado un total de 11 fichajes que todavía quedan por inscribir, aunque Vilaseca asegura que no está preocupado: "Nos queda bastante por hacer, pero no estoy preocupado. En breve podremos desencallar todo".

Además, Vilaseca también habla de lo que espera del proyecto del Andorra a medio y largo plazo. "Siempre hemos sido ambiciosos, sabéis quién es el dueño del club y siempre ha tenido muy claro hacer un proyecto ganador", señala, al mismo tiempo que comenta que este año se quieren "imponer disfrutar en el fútbol profesional y el hacer un proyecto estable para estar aquí como trampolín para pensar en mayores cosas".