Fernando Torres, sobre Lamine Yamal: "No recuerdo haber visto un potencial así en mucho tiempo"

Fernando Torres ha sido protagonista este jueves en Radioestadio Noche, donde ha repasado toda la actualidad deportiva y su histórica carrera como futbolista en la que fue uno de los futbolistas más importantes de la generación dorada de la selección española que logró ganar dos Eurocopas y un Mundial entre 2008 y 2012.

Tras la consecución de la Eurocopa de 2024, España llega ahora como una de las favoritas al Mundial de dentro de unos meses con Lamine Yamal como principal estrella. Torres se deshace en elogios hacia la joven perla del Barça y la selección, que no atraviesa por su mejor momento.

"El impacto que Lamine ha tenido en el fútbol mundial está muy alejada con la que me tocó vivir a mí (…) Le diría que disfrute de lo que mejor hace, que es jugar al fútbol. No recuerdo haber visto un potencial así en mucho tiempo", reconoce el ahora técnico del Atlético Madrileño.

A pesar de estos elogios, huye de compararle con Messi. "No recuerdo a Messi con su edad. Para mí es el mejor de todos los tiempos, no creo que vayamos a ver algo ni siquiera parecido, pero el impacto que ha tenido Lamine y lo que es hoy hay que disfrutarlo y hay que ayudarle", explica en Radioestadio Noche.

También habla de la selección en los meses previos a ese Mundial 2026 al que llega como favorita y, aunque no se moja a la hora de decir si era mejor su generación o la actual, sí que ve cosas parecidas entre ambas. "Estamos disfrutando muchísimo con la selección. Es un equipo ilusionante, joven. Cuando entran jugadores nuevos parece que llevan así toda la vida. Tiene muchas cosas similares", cuenta.