Fernando Torres: "Lo conseguí todo como futbolista y ahora quiero intentarlo como entrenador"

Fernando Torres ha sido protagonista este jueves en Radioestadio Noche, donde ha repasado junto a Edu Pidal y Rocío Martínez toda su carrera en el Atlético de Madrid y su etapa actualmente como entrenador en el filial: "Uno cuando habla en los medios habla como Atlético y siempre defendemos al equipo por encima de cualquier cosa".

Fernando Torres, el 'Niño', ha vivido una carrera llena de éxitos desde su irrupción con 17 años en el Atlético de Madrid, donde se convirtió en un gran ídolo tras disputar 404 partidos totales y lograr 129 goles y sobre todo, ganándose el cariño de toda la afición rojiblanca. En su carrera profesional ha logrado casi todos los títulos internacionales de selecciones y clubes europeos: un Mundial, dos Eurocopas, una Champions y dos Europa League.

Su etapa en la selección

Convirtiéndose en una de las grandes leyendas de nuestro país y el artífice de un momento histórico como el que fue la consecución de la Eurocopa del 2008 gracias a su gol en la final ante Alemania: "Es el gol que cambió me vida, yo crecí sin ver a la selección ganar y para mí era algo impensable. Hemos crecido viendo la frustración de quedarnos en el camino. Llegamos ahí sin saber a donde llegaríamos y Luis nos hizo creer. Estoy muy orgulloso de mi carrera y de lo que he hecho pero ahora uno tiene que mirar hacía delante".

El inicio de su carrera como entrenador

Su presente pasa por el banquillo del Atlético de Madrid B desde el 2021, formando a los jugadores que tienen ese potencial de cumplir su sueño y llegar al primer equipo: "Es importante la mentalidad, el saber gestionar todas las situaciones. Cuando yo hablo con Pablo Barrios él toma la decisión de ser futbolista y a él le sale solo. Creo que los Atléticos soñamos con ver a canteranos, ahí esta Koke que es el mayor ejemplo como futbolista del Atlético de Madrid, te emocionas viéndole jugar".

"Yo era de los que decía que a quien se le ocurre ser entrenador. Al final de la carrera te das cuenta que ves el fútbol de otra manera, lo ves mejor de como lo puedes jugar y cuando me retiro y llega la pandemia hice el curso de entrenador y hasta hoy. Me arrepiento de no haberlo sabido antes porque habría llevado papel y boli para apuntar todo lo que me han enseñado los grandes entrenadores que he tenido", señala.

"Siempre que inicias un nuevo camino estás preparado para aprender y absorber todo lo posible pero la persona es la misma. Creo que en mi carrera he hecho más cosas bien que cosas a mejorar y eso dice mucho. Me gustaría ser el entrenador que me hubiese gustado tener. Un entrenador que escucha, que aprende de los jugadores y las generaciones. Yo con Luis entendí muchas cosas que me decía 4 años después cuando nos encontramos en la selección. Me hablaba de los medios, de ser un buen compañero. Sin saberlo creo que siempre he vivido preparado para la exposición", asegura.

"No tengo miedo a nada, lo conseguí todo como futbolista y ahora como entrenador quiero intentarlo", afirma. Es inevitable pensar en que Fernando Torres, una leyenda del Atlético, pueda llegar al banquillo del primer equipo: "Ojalá algún día me elija, el trabajo es el que hace que algún día pueda suceder. Tengo muchas cosas de Simeone, la pasión que él tiene es oro, el mensaje que te da antes de salir, que eso no se lo he visto a nadie. Todos los atléticos estamos muy orgullosos del equipo y del entrenador".

Elogios a Xabi Alonso y Lamine

Torres ha valorado también la actualidad deportiva de su máximo rival, el Real Madrid, y su nueva era con Xabi Alonso: "Xabi es un tipo extraordinario y un gran entrenador, ahí está sus números y lo que ha conseguido hasta el momento. Yo ya le veía como entrenador, aunque no creo que me viesen a mí como entrenador".

Y se ha mostrado ilusionado con la nueva Roja y con su gran estrella, Lamine Yamal: "Disfruto con esta selección, con este grupo joven que ilusiona a todos. A Lamine le diría que disfrute, un potencial así yo no recuerdo haberlo visto nunca. No lo puedo comparar con Messi, no lo he visto con su edad, pero para mí Messi es y será el mejor jugador de la historia. Creo que no volveremos a ver algo ni parecido".