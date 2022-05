Fernando Hierro: "Si no viene se perdería una rampa muy grande para su futuro como la del Real Madrid"

Fernando Hierro tira de recuerdos en Radioestadio noche en el 24 aniversario de lograr la séptima Copa de Europa: "Siempre recordamos los 20, 21, 22 ahora 24... Seguramente sea la Champions más importante en la historia del Real Madrid. Volvió a ganarse el respeto de Europa. Sin aquella séptima igual no hubiesen venido las otras. Tuvimos suerte de levantar tres champions en cinco años. Fuimos unos privilegiados".

"Nosotros recordamos la remontada al Bayern de Munich cuando caímos 2-1 en Alemania y luego ganamos 2-0. No es normal hacer tres consecutivas y en medio la del Sevilla que supone casi ganar La Liga. Ese es el gen del Madrid", comenta el central.

Fue ayudante de Ancelotti en la 2014-15 y confiesa que "Carlo es un hombre de fútbol como se le ve en una rueda de prensa. Sabe lo que quiere. Necesita el apoyo del entorno pero es de esos entrenadores que tiene la mano a su manera y es una gran habilidad. Cambia mucho los partidos con los cambios. Hay un grandísimo entrenador".

En cuanto al asunsto Mbappé cree que el francés perdería un gran escaparate si no viene: "Mbappé perdería la rampa de un gran club para su futuro y ambición. Pero para el Real Madrid no es fácil encontrar un jugador como Mbappé pero quiero imaginar que el Real Madrid tiene un plan A y un plan B. El jugador ha esperado seis meses, si toma la decisión de no venir se pierde la rampa del Real Madrid que es muy grande".