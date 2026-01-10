Una familia de aficionados del Barça se va a vivir la Supercopa a Arabia Saudí: "El Madrid no juega a nada, vamos a ganar"

El Barcelona y el Real Madrid se jugarán este domingo por cuarta temporada consecutiva el título de la Supercopa de España que se juega desde 2020 en Arabia Saudí, lo que hace que el número de aficionados que se desplacen para vivir el torneo en directo sea mínimo, pero siempre hay algunos pocos afortunados que consiguen reunir el dinero para poder viajar.

Es el caso de esta familia de Barcelona, que se ha animado a hacer el viaje y podrá vivir el domingo el gran clásico. "Estoy disfrutando un montón, es una tierra muy agradable", explica José Ignacio, el abuelo de la familia, que se ha ido hasta Jeddah junto a su hijo y su nieto.

Tras una semifinal en la que el Barça arrolló al Athletic, ahora tendrá por delante nada menos que al Real Madrid, aunque el equipo culé llega como favorito por el gran estado de forma. "Si todo va por el camino que tiene que ir, doy por hecho que la final va a ser para el Barcelona", explica el abuelo.

Más optimista aún es el nieto, Gerard, que dice que "el Madrid no juega a nada" y asegura que "vamos a ganar".

Aunque todos se muestran muy confiados de cara al partido del domingo, señalan a Rodrygo y Mbappé como los jugadores más importantes y peligrosos del Real Madrid.