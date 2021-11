Enric Masip reconoce que la situación económica del Barça es "grave"

Después de los últimos cambios en el Barça con el fichaje de Xavi Hernández y Dani Alves, charlamos con el asesor de Laporta, Enric Masip, que nos explica que mucha gente considera que él es asesor de fútbol, aunque no es así: "Yo doy mi opinión, pero cuando algo no va bien me ponen a mí como si fuera trabajo mío pero si pasa algo bueno no lo ven nunca. Es una lástima que sea así".

"Hay mucha gente que viene del mundo del fútbol, pero yo no. El deporte es competir y liderazgo y ahí puedo aportar mi granito de arena", apunta. Sobre el fichaje de Alves, reconoce que "a él no le preguntaron" y critica que se hablara del club como 'recuperar viejas glorias', ya que siguen teniendo muchos jugadores nuevos para que vayan creciendo en el fútbol.

Sobre el partido de mañana del Barça, Masip se muestra muy optimista y destaca que "nunca va pensando que quedará segundo", sino que "va creyendo que va a ganar". "Pienso en la mentalidad Barça y esta es salir a ganar", reconoce. Aun así, indica que "la situación económica del club es grave".

"Kouman no era del proyecto de Laporta pero tenía prestigio"

El asesor también se pronuncia sobre la destitución de Kouman y el fichaje de Xavi: "Hubo una serie de situaciones que hicieron que una cosa que parecía factible, la continuidad de Messi, al final se complicase". Además, recuerda que Laporta siempre apostó por Xavi, aunque "le falte un poco". "Kouman no era de su proyecto pero tenía prestigio. Al final, buscas a alguien como Pep Guardiola, pero como lógicamente no se podía, se pensó en Xavi".

"Laporta no se puede reprochar nada del margen que le dio a Koeman y el respeto que siempre le ha tenido", añade.