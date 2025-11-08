Enric Masip: "El Camp Nou será el mejor estadio del mundo"

El FC Barcelona ha vuelto este viernes al Camp Nou en un multitudinario entrenamiento que ha reunido a casi 23.000 personas en el regreso a su estadio dos años y medio después del último partido. "Ha sido muy bonito, como volver a casa después de mucho tiempo", ha valorado en Radioestadio Noche Enric Masip.

El asesor de Joan Laporta y miembro de la Comisión Deportiva del Barça ha explicado la emoción que ha sentido al volver a un estadio que "hacía muchísimos años que necesitaba una remodelación y adecuarse a las necesidades del club", y no ha tenido dudas en reconocer que cuando esté terminado "será el mejor estadio del mundo".

Además, ha puesto en valor el hecho de que esta gran remodelación se haya hecho "en una etapa extremadamente delicada a nivel económico y además se ha hecho un equipo campeón con opciones de ganar cualquier competición".

Desde el club esperan, además, convencer a la UEFA para que les permita jugar la Champions en su estadio esta misma temporada. "UEFA ha visto que no vamos cambiando de estadio en función de las circunstancias para sacar ventaja, hay unas razones de peso", ha explicado un Masip que considera que el Camp Nou debería ser seriamente valorado como posible sede para la final del Mundial 2030.

Lo que sí será seguro es el estadio de Lamine Yamal, la gran estrella del FC Barcelona y sobre el que el club construirá su proyecto deportivo de cara a los próximos años. A pesar de no estar mostrando su mejor nivel esta temporada y ser más reconocido por lo extradeportivo, en el club tienen claro que volverá a dar su mejor nivel.

"Tendrá sus momentos de equivocaciones, como los tenemos todos, pero es un chico que tiene magia y hace cosas increíbles (…) Creo que cualquier niño del mundo quiere ser Lamine Yamal", explica Masip en Radioestadio Noche.

Otra de las polémicas que ha girado en torno al Barça en las últimas semanas ha sido la disputa del partido de Liga ante el Villarreal en Miami, que finalmente no se celebrará. "Era una oportunidad de que el fútbol se pudiera expandir (…) ese dineral sirve para fichar y hacer equipos competitivos", ha explicado Masip.

El asesor de Laporta, además, ha señalado que "es un poco exagerado que alguien diga que se adultera la competición" porque "es antes del parón de Navidad y la paliza se la pegan los dos equipos".