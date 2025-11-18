Elena Fort, sobre la vuelta al Camp Nou: "Es nuestra casa de siempre con unas mejoras increíbles"

El nuevo Camp Nou verá la luz el próximo sábado 22 de noviembre, fecha que quedará para la historia del club porque tras más de dos años de remodelación se volverá a disputar un partido y será ante el Athletic Club correspondiente a la jornada 13 de LaLiga con un aforo de 45.401 espectadores.

La vicepresidenta del área social del Barça, Elena Fort, se ha pasado este lunes por los micrófonos de Radioestadio Noche para contarnos como será esa vuelta al estadio: "Han sido dos años largos, últimos meses muy intensos y ya tenemos la fecha. Es una gran alegría que vale por todos esos momentos no tan buenos que hemos pasado".

"La licencia fue muy compleja, el hecho de remodelar encima del estadio ya existente. Los socios se van a encontrar un estadio en obras, los recorridos serán distintos y es bueno que lo sepan. Vamos a encontrar nuestro estadio de siempre y nuestra casa de siempre con unas mejoras increíbles. Es el estadio de siempre pero nuevo y mucho más amplio", explica.

El último partido oficial en el estadio fue el 28 de mayo de 2023 ante el RCD Mallorca, con victoria por 3-0, con doblete de Ansu Fati y un gol de Gavi que puso el broche a más de 60 años de historia del estadio. Desde entonces comenzaron las obras de remodelación y han habido varios anuncios de vuelta al Camp Nou que finalmente no se hicieron realidad hasta que el pasado 7 de noviembre se acogió un entrenamiento para 23.000 aficionados a modo de ensayo general.

"Ha sido más felicidad que alivio, sabíamos que llegaría pero todavía queda mucha obra por hacer. No me arrepiento de lo que hemos hecho, de forma voluntaria en cada momento hemos intentado ser transparentes con lo que ocurría y con los objetivos. Quiero poner en valor ese ejercicio de transparencia aunque hayamos tenido que rectificar. Rectificar es de sabios y valoro mucho la paciencia que han tenido los socios", asegura.

En el comunicado del club se informa de que hay conversaciones con UEFA para que el partido del 9 de diciembre contra Frankfurt de Champions se pueda disputar en el Camp Nou: "Estamos trabajando para explicarle a la UEFA que esa norma, que tiene el espíritu de que no se adultere la competición, pero tienen que entender que en ese tiempo nosotros hemos terminado una obra importante y tenemos que convencerle de poner en valor este campo y volver a nuestra casa. Queremos volver a casa definitivamente".

"La previsión es acabar la temporada con la totalidad de la primera y la segunda gradería que serían 62.000 localidades", señala. Además, Elena Fort ha valorado la posibilidad de que este nuevo estadio albergue la final del Mundial 2030: "Si tenemos el mejor estadio del mundo, el Camp Nou tiene que tener el mejor espectáculo del mundo".