Eder Sarabia se estrena en Primera División: "Recordaré este día para siempre"

El Elche empieza su andadura en Primera División con empate frente al Betis, dos años después vuelve a disputar un partido en la máxima categoría y su entrenador, Eder Sarabia, guardará este día en su memoria como el primer partido que dirige en Primera División como primer entrenador de un equipo.
Al término del encuentro, Eder se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche para contarnos como ha vivido este acontecimiento tan especial: "En estos días lo digeriré. Una vez que estás en tantos banquillos, la vida te enseña a vivir el ahora. Lo he disfrutado mucho y ha sido un día muy bonito. Recordaré este día para siempre y que además ha sido ante el Real Betis".
El Elche empieza con buenas sensaciones tras conseguir un buen resultado ante uno de los equipos más en forma de la Primera División: "Cada uno de nosotros tenemos que crecer y querer ser mejores cada día. Hemos perdido jugadores importantes del año pasado pero creo que estamos invirtiendo muy bien en el mercado y todavía quedan jugadores por venir que nos puede dar un salto de calidad".