Doctor Del Corral: "Hay un 25% de probabilidades de que Gavi tenga que quitarse el menisco"

El jugador del Barcelona, Pablo Páez Gavira, ha vuelto a pasar por quirófano para ser intervenido de la rodilla derecha en la que sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y meniscos, que le mantuvo apartado de los terrenos de juego durante 336 días. Ahora esta nueva operación por una lesión radial del menisco interno de la misma rodilla, le hará estar aproximadamente 5 meses de baja.

El centrocampista sevillano no ve fin a su cautiverio con las lesiones que empezó el 20 de noviembre de 2023 en un partido con la selección española. El Dr. Alfonso del Corral, experto en Especialista en Cirugía artroscópica del aparato locomotor, traumatología deportiva y microcirugía de tendones, se ha pasado este domingo por los micrófonos de Radioestadio Noche para analizar el alcance de la lesión: "Los meniscos sufren en el mundo del fútbol. Lo que se pretende ahora es reconstruir porque todo es importante".

"Antes se quitaba el menisco y en 1 mes había futbolistas que ya estaban jugando. Es posible que esta lesión tenga relación con la anterior porque el menisco no haya quedado del todo bien", señala. "Lo que llama la atención es que primero plantearon no operarle y hacerle un tratamiento que en un mes u dos podría estar jugando. La opción última es la que se obliga a hacer, quitarle a un jugador profesional un trozo de menisco no está indicado, es una aberración", añade.

"Tiene 21 años, le quedan muchos años de profesional y de vida y ese menisco es un gran protector de los cartílagos. Desgraciadamente la recuperación de un menisco no siempre va bien y en muchas ocasiones hay que acabar quitándolo. La sutura meniscal es una cirugía más tediosa pero puede volver al mismo nivel pero no hay un 20%-25% de jugadores que vuelven a jugar y tienen que acabar quitándose el menisco porque no funciona. El plazo de baja es muy tranquilo", explica.