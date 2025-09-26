Diego Forlán, sobre el derbi madrileño: "Es un partido clave para el Atleti, para reforzar y coger confianza"

La liga española está hecha de partidazos como el que viviremos el próximo sábado en el Metropolitano, el primer derbi madrileño de la temporada entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Tras 6 jornada de liga les separan 9 puntos, el Real Madrid llega rodado con pleno de victorias y el Atlético con un inicio de campeonato muy cuestionado.

El Atlético necesita una victoria para seguir enganchado a la liga y para ello contará con todo el apoyo de su afición. Un exjugador el Atleti y único Bota de Oro del club, Diego Forlán, se ha pasado este jueves por los micrófonos de Radioestadio Noche para analizar la previa de uno de los partidos más especiales del año: "Los derbis son siempre espectaculares. Si el sábado pudiese, me pondría las botas para jugar".

"El Atlético me vino a buscar sobre el año 2000 que yo estaba en el Independiente pero a la tercera fue la vencida. Antes de llegar al Atleti, cuando yo estaba en el Villarreal, en el Atleti todo eran problemas, era el octavo de la liga", explica. Este año Forlán es la imagen del carnet de abonado del Atlético: "Es un orgullo estar en el corazón de los atléticos, agradecido de estar, de haber sido elegido para estar en el carnet de los socios".

El exjugador uruguayo sigue muy de cerca al Atlético y ahora ve los partidos con sus hijos: "La llegada de Simeone potenció al Atleti. La exigencia del Atleti es grande y ajora mayor que cuando estaba yo, por eso cuando tienes un inicio de liga malo la gente tiene un malestar. Es de los equipos que más invirtió".

"Es un buen momento para que el Atlético de Madrid vaya a buscar el partido y que cambie este mal comienzo de liga. Es un partido difícil, pero estos partidos son importantes para reforzar y agarrar esa confianza. Recortar esa distancia es importante", concluye.