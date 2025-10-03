Deulofeu: "Volver a jugar uno o dos minutos, no imaginas lo que sería para mí"

Gerard Deulofeu ha relatado con franqueza en Onda Cero la dureza del proceso que está atravesando desde su lesión. "Hoy ha sido mi quinto día de fuerza e hipertrofia esta semana", ha contado, dejando claro que su rutina actual está centrada en ganar masa muscular para proteger su rodilla.

El futbolista ha asegurado que lleva ya dos años y medio luchando, y que a finales de enero se cumplirán tres desde su último partido. Ha reconocido que el apoyo de su pareja, sus hijos —que se ponen su camiseta y ven sus goles antiguos— y su club, han sido claves para seguir adelante: "Imaginaros lo que sería esto solo en casa sin tener un club detrás de ti".

Deulofeu ha admitido que, en muchas ocasiones, se ha planteado si realmente podrá volver, pero mantiene la esperanza: "Volver a un terreno de juego uno o dos minutos, no te puedes ni imaginar lo que sería. Sería prácticamente insignificante comparado con toda la lucha que llevo". Considera que, si logra regresar, se trataría "de la recuperación de un futbolista más larga de la historia".

Además, ha reflexionado sobre el estado físico de los jóvenes talentos y ha hecho hincapié en la importancia de la gestión de cargas para evitar recaídas: "Puedes cargar una recuperación de meses por jugar el doble de minutos. Es tan importante lo que haces fuera del campo como dentro".

Con 31 años y una determinación inquebrantable, Deulofeu sigue soñando con volver a pisar el césped.