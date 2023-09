La desesperación de la familia de Alberto Rentero, el futbolista en coma desde hace 10 meses

Alberto Rentero fue seleccionado por AFE para obtener una beca deportiva para cursar un Máster en la Nova Southeaster University (NSU) en Fort Lauderdale, un programa llamado Soccer player que impulsa AFE para todos sus asociados.

El Master duraba año y medio, Alberto es bueno en el fútbol pero también en los estudios. Ese fatídico 13 de noviembre de 2022, una estudiante, circulando en sentido contrario, embistió frontalmente a Alberto y a su compañero Milos en una calle que da acceso a instalaciones deportivas de la universidad.

Alberto estuvo en la UCI en un hospital allí en Estados Unidos porque sufrió una lesión cerebral traumática. Pudieron traerlo a España con mucho esfuerzo por parte de la familia y casi un año después, muchos meses de sufrimiento Alberto sigue sin poder tener la rehabilitación adecuada, está de hospital en hospital, de centro en centro y no consiguen el tratamiento médico integral que necesita. La familia abrió una cuenta para recaudar fondos, llevan mucho dinero gastado e invertido pero están desesperados porque lo que quieren es encontrar un lugar dónde Alberto pueda recuperarse.

En Radioestadio noche hablamos con su padre con el mismo nombre, Alberto Rentero que nos asegura que "no hay mucha mejoría últimamente, pero lo achacamos un poco al centro donde está que realmente no le están aplicando la rehabilitación que necesita. Y bueno, va poco a poco avanzando en cuanto a respuestas".

Revela que se enteró a través de un mensaje de Instagram de uno de los policías que intervino en el accidente. Después habló con uno de los doctores del hospital al que habían trasladado a su hijo: "Hablé con él y me dijo que era un impacto muy fuerte y que temían por su vida lo que me dijeron y que me fuera para allá. Y cogimos el primer avión, mi mujer y yo y y para allá. Y bueno, pues nos esperábamos lo peor, pero no fue así que a los tres días él ya empezó a dilatar pupila y allí pues dijeron pues esto es sorprendente, esto pasa uno de cada mil y él poco a poco iba avanzando".

Está desesperado porque nadie se responsabiliza de lo que sucedió: "Pues eso hay que avisarlo a todas las familias que mandan allí a sus hijos o que te crees que vas con todas las garantías al primer mundo pero es que ni siquiera el seguro del coche del culpable del accidente se hace cargo, no tienen responsabilidad civil allí. Una cosa asombrosa".

"Me puse en contacto con un abogado de AFE. Sí que iban a mirar a ver cómo me podían ayudar y no me contestaban. Volví a insistir pero ya la tercera vez que pregunté ya no me contestaron. Entonces, bueno, no me parece normal, porque además es que curiosamente el seguro médico que tenía mi hijo, que era el recomendado por la universidad, tampoco se ha hecho cargo de nada", dice con resignación.

Y le preguntamos que es lo que necesitan ahora: "Pues yo lo que necesito es sacar a mi hijo de ahí y llevarle a un sitio donde le den la rehabilitación. Hay distintos centros en España que me han hablado bien, hay uno en Madrid también que está concertado. Y estoy intentando ir ahí, pero de momento no lo he conseguido. Y si no lo consigo ahí, pues habría que ir a otro centro, o de España o fuera".