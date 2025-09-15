David Ferrer, tras el pase histórico a la final de Copa Davis: "El primer día fue un golpe muy duro y no era fácil"

España remonta y consigue su pase a la final a 8 de la Copa Davis de Bolonia tras una épica remontada que no había conseguido nunca en la historia de la Davis al levantar un 0-2 en contra ante Dinamarca. Todo ello contando con las grandes ausencias de Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y Marcel Granollers.

El capitán de la 'Armada', David Ferrer, se ha pasado este domingo por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Es la primera vez que se remonta un 2-0 en casa, estamos muy contentos. El primer día fue un golpe muy duro y no era fácil, sabíamos como llegaban ellos a estos partidos. Ayer estábamos dolidos pero intentamos pensar que al día siguiente teníamos que estar otra vez preparados".

Ha sido fundamental el papel del capitán para aportar confianza al equipo y motivación, además de tomar decisiones según las necesidades del equipo: "Los jugadores son los importantes, teníamos una idea que era que el primer individual lo jugara Jaume pero tras el doble vi que no se acababa de sentir bien. Para lo jugadores lo que hemos conseguido ha sido algo increíble". Pedro Martínez, Jaume Munar, Roberto Carballés y Pablo Carreño, han sido los artífices de que España vuelva un año más a la fase final de esta competición.

"Me siento muy orgulloso de ellos y el ambiente ha sido muy bueno, pero he hablado con ellos que al final tengo que tomar decisiones para conseguir el título, ya veré que jugadores estarán en Bolonia. Obviamente si Alcaraz está bien voy a contar con él porque sin Carlos conseguirlo es más complicado", explica.