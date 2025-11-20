David Ferrer, sobre la ausencia de Alcaraz en la Copa Davis: "Está dolido y con mucha pena de no poder ayudar al equipo"

Este jueves arranca la Copa Davis 2025 con la fase final en Bolonia. Se medirán ante Chequia en cuartos de final buscando la semifinal, aunque lo harán con la baja de Carlos Alcaraz que finalmente no podrá disputar la competición por un edema en el isquio derecho. De esta forma España pierde al número 1 y su gran activo en la lucha por volver a conquistar la 'Ensaladera'.

El capitán de la 'Armada', David Ferrer, se ha pasado este miércoles por los micrófonos de Radioestadio Noche para valorar la situación del equipo de cara al torneo: "Hay días mejores y peores como fue la lesión de Carlos pero hay buen ambiente y ceo que podemos hacer una buena competición. Nos quedamos un poco sorprendidos, incluso ellos".

"No pensábamos que fuera tan grave hasta que se hizo la resonancia y los médicos lo vieron muy arriesgado. No iba a recuperarse e iba a tener mucho riesgo. Carlos está dolido y con mucha pena de no poder ayudar al equipo. Carlos tenía la motivación de conseguir la Copa Davis, un título que todavía no tiene", asegura.

La selección capitaneada por David Ferrer, estará compuesta finalmente por Pedro Martínez, Jaume Munar, Marcel Granollers y Pablo Carreño: "Es una muy buena oportunidad para ellos para consagrarse. Los checos son un equipo muy completo". Justo hace un año Rafa Nadal se convertía en el protagonista de la Copa Davis con su despedida del tenis y hoy lo hace, antes del comienzo del torneo, con la baja de Alcaraz: "Para mi lo más duro fue lo de Nadal, cuando perdimos la eliminatoria".