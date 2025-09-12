David Aganzo, sobre el Villarreal-Barça en Miami: "LaLiga tiene algo que esconder"

David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche este jueves tras los últimos acontecimiento que pasan por la posibilidad de que el Villarreal-Barcelona de liga se dispute en Miami: "La RFEF está para informar de ese proyecto. Cuando haces un proyecto y no tienes información no sabes si está bien o mal, ¿por qué LaLiga no nos daba información? Se aprobó sin saber nada al respecto, no se hacen responsables".

La UEFA pone en pausa este acontecimiento, quiere información y detalles antes de tomar una decisión y dar luz verde: "Lo que ha hecho la UEFA es una cuestión de responsabilidad para que todos lo que formamos parte del fútbol podamos dar nuestra opinión. Sabemos que es LaLiga la que está detrás. Hace muchos años ya lo intentó, LaLiga se está escondiendo, no sé porqué, pero algo tiene que esconder. Cuando tengamos la información valoraremos y hablaremos con los capitanes".

Esta emporada, LaLiga dio comienzo con un polémico partido entre Real Madrid y Osasuna. AFE apoyaba el hecho de aplazar este encuentro para dar descanso al Real Madrid, que venía con pocos días de recuperación tras disputar el Mundial de Clubes: "Es un tema de sentido común. Este es el presidente de LaLiga, quiere que sus jugadores tengan las mejores condiciones y quiere vender que es la mejor liga del mundo, pero sus jugadores vienen de otra competición y no tienen descanso, ¿a qué estamos jugando? ¿Es negocio o es salud? Vamos a poner el equilibrio entre derecho y dinero".

Este jueves hemos conocido que finalmente Aymeric Laporte jugará con el Athletic Club para las próximas temporadas, con esto se cierra el culebrón de Laporte que se quedaba sin equipo hasta enero y el Athletic contará con un central más tras la baja de 10 meses de Yeray por sanción: "Me ha alegrado mucho porque era una situación en la que el jugador se quedaba en el aire".

Además, David Aganzo ha opinado sobre la situación de Dani Rodríguez en el Mallorca, con suspensión de empleo y sueldo durante 10 días por publicar un comunicado en redes sociales contra su entrenador, Jagoba Arrasate: "Hemos hablado con Dani, acepta la sanción y se incorpora el sábado a los entrenamientos. Espero que Jagoba cuente con Dani".