David Aganzo, sobre la cancelación del partido en Miami: "Los futbolistas mostraron la fuerza que tienen"

Este lunes la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha celebrado la IV edición de los Premios AFE, una gala en la que se reconoce y se rinde homenaje a los futbolistas de las categorías profesionales de nuestro fútbol, desde la Tercera Federación masculina y femenina, hasta la Primera División y La Liga F.

David Aganzo, presidente de AFE, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche tras la gala: "Ha sido muy emotiva, estoy muy feliz. Siempre me quedo con lo mismo pero lo que más me impacta es ver que nuestros compañeros de categorías más bajas como Tercera Federación viven su momento, ves sus caras de emoción. Han tenido su ejemplo en Pepe Reina que hoy ha entregado premios y ha sido premiado".

Los premiados más destacados han sido Lamine Yamal como mejor jugador de Primera, Ewa Payor en La Liga F, Pepe Reina en reconocimiento a su trayectoria deportiva y Kirian Rodríguez por su ejemplo de superación en su lucha contra el cáncer: "Es un ejemplo para todo nosotros".

El presidente estuvo en nuestro programa antes de conocer para pedir suspensión del partido en Miami, exigiendo información y transparencia, hoy vuelve tras estar todo solucionado y saliendo reforzado: "Yo veo que para hacer un proyecto de esta magnitud hay que hacer bien las cosas. La Federación tiene que proteger estas cosas para que no pasen y hay que hablar con los futbolistas para cambiar este tipo de situaciones".

"Los futbolistas quieren jugar y siempre están dispuestos pero estábamos llegando a un límite que no se podía permitir. Los futbolistas mostraron la fuerza que tienen y hemos sido muy precavidos, la amenaza no es buena para nadie. Nosotros queremos lo mejor para los jugadores y si ellos lo entienden y lo quieren, nosotros no tenemos nada que decir", concluye.