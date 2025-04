Dani Vivian: "Sabemos del aura de San Mamés, estoy convencido de que va a salir bien"

San Mamés decidirá la eliminatoria de cuartos de final de la Liga Europa entre el Rangers y el Athletic tras terminar el choque en Ibrox Stadium con empate a cero tras desaprovechar los rojiblancos la superioridad numérica de la que gozaron desde el minuto 13, que en los últimos fue de dos jugadores, y un penalti que le detuvo Liam Kelly a Alex Berenguer.

Al término del encuentro el central del conjunto rojiblanco, Dani Vivian, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Al principio pensamos que es una oportunidad perdida pero hay que pensar en lo bien que ha trabajado el equipo. Hay que ser positivos y tener una mentalidad ganadora".

Aún así el Athletic se queda con el valor positivo de su defensa que lleva sin encajar un gol desde que se enfrentó con la Roma: "Eso es algo del equipo, es fruto del trabajo de todo. No nos han generado ninguna ocasión y no perdemos los nervios". "Jugar la final en San Mamés es una ilusión que no se puede convertir en presión, vamos a luchar para ello y lo vamos a intentar". "Sabemos del aura de San Mamés, estoy convencido de que va a salir bien", concluye.