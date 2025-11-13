Dani Olmo, sobre Lamine Yamal: "Si no ha podido estar es porque no está al 100%"

Dani Olmo se ha convertido en los últimos años en uno de los fijos de la selección española de Luis de la Fuente. Tras su gran papel en la pasada Eurocopa que España conquistó en Alemania, el mediapunta llegó al Barça, donde fue una pieza importantísima para Hansi Flick en la consecución del triplete (Supercopa, Copa y Liga) la pasada temporada.

Aunque en este inicio de curso parece haber perdido algo de protagonismo en su club, Olmo suma un gol y dos asistencias y tan solo se ha perdido tres partidos con el Barça por culpa de una lesión. "Estoy volviendo a coger sensaciones, con ganas de seguir trabajando y entrenando", cuenta en Radioestadio Noche.

Después de haberse perdido la última convocatoria por esa lesión, Olmo vuelve a la selección con el objetivo de cerrar matemáticamente el billete al Mundial del próximo verano. España jugará ante Georgia y Turquía, aunque logrando un solo punto ante los turcos cerrarían la clasificación.

"Nada es sencillo, matemáticamente nada está hecho. En el clasificatorio del pasado Mundial nos costó mucho ganar en Georgia" recuerda. "No hay que relajarse, cada partido es un mundo distinto", cuenta en Radioestadio Noche.

Estos primeros días de concentración están siendo eclipsados por la polémica desconvocatoria de Lamine Yamal, que se ha vuelto a Barcelona por lesión provocando un enfrentamiento entre club y selección.

"Lamine estaba dolido, es un jugador que siempre quiere estar aquí. Si no ha podido estar es porque no está al 100% (…) Se pone en duda la predisposición de Lamine de estar aquí y de puertas para dentro es totalmente lo contrario (…) Está acostumbrado a que se hable de él, pero está centrado", explica Olmo sobre su compañero en el Barça.