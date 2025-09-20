Dani Holgado, sobre su adaptación a Moto2: "Estoy super contento de la línea ascendente que llevamos"

El Mundial de Moto2 encara ya su recta final con el español Manu González buscando encarrilar el título por delante de un Diogo Moreira y un Aarón Canet que esperan cualquier fallo para intentar arrebatarle el campeonato.

Pero hoy en Radioestadio Noche hablamos con otro español que está siendo una de las sensaciones de la temporada. El valenciano Dani Holgado es séptimo antes de comenzar la gira asiática y se encuentra eufórico después de haber logrado hace unos días en el GP de Cataluña su primera victoria en la categoría.

"Fue una sorpresa para todos porque ganar en Moto2 es algo difícil y hacerlo el primer año lo es más todavía (…) En Moto2 los pilotos experimentados tienen un extra que los novatos no tenemos. Fue un finde extraordinario y estoy muy orgulloso de ello", explica.

En su primer año en Moto2, Holgado suma una victoria y tres pódiums y está perfectamente adaptado a la categoría a pesar de las grandes diferencias que existen con Moto3, donde fue subcampeón el año pasado.

"La moto cambia bastante, tiene el doble de peso y el doble de potencia. Es un estilo totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado en Moto3 (…) Con las carreras he ido entendiéndolo y mejorándolo (…) Estoy super contento del trabajo que estamos haciendo y de la línea ascendente que llevamos", cuenta en Radioestadio Noche.