Dani García: "Supongo que Xabi Alonso no está contento con el Madrid que está viendo"

El Olympiakos buscará sumar puntos frente al Real Madrid este miércoles en la jornada 5 de Champions con el objetivo de poder clasificarse para la siguiente ronda. Las dos derrotas y los dos empates obtenidos hasta el momento no han dado rédito al juego que está mostrando el equipo de José Luis Mendilibar.

El jugador del equipo griego, Dani García, se ha pasado este lunes por los micrófonos de Radioestadio Noche en la previa del encuentro: "Cuando te enfrentas a este tipo de equipo buscas mirar algo positivo y ves que viene de malos resultados pero sabemos que nos enfrentamos a uno de los favoritos de la competición y cada partido es diferente".

"Veo todos los partidos del Athletic y del Éibar y el resto lo intento. Veo al Madrid y es un equipo que ha empezado un proyecto nuevo que siempre cuesta. Todo el mundo venía con la expectación y la ilusión de que Xabi Alonso fuera el entrenador pero en este tipo de equipos cuesta encontrar el camino. Supongo que Xabi Alonso no está contento viendo al equipo que está viendo", asegura.

Olympiakos ya puso en apuros al Arsenal y al Barça que finalmente se terminaron llevando los tres puntos, y ahora lo volverán a intentar frente al Real Madrid que llega en el momento más crítico de la era Xabi Alonso: "No llevamos muchos puntos en la competición pero hemos tenido partidos complicados conta Barça y Arsenal en los que dimos la cara, creo que tenemos menos puntos de los que merecemos. Se va a encontrar un equipo intenso, que presiona, que va cara a cara con el rival".

Dani García ha hablado de los grandes nombres del momento y ha valorado la figura de Lamine Yamal: "Sabe en que equipo está, que nivel está dando. Lo único que el ruido que hay desde fuera será incómodo para él también pero es lo que tiene estar jugando en un equipo como el Barcelona. A mi a veces me da pena ver todo lo que envuelve al jugador tanto en la prensa deportiva como en otros aspectos. Ahora se le está viendo con más chispa y que se está recuperando de la pubalgia".