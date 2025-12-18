¡La Cultural Leonesa se carga al Levante!: "Es una pequeña gran alegría para la afición"

Ha saltado la sorpresa en el Reino de León, donde la Cultural Leonesa del 'Cuco' Ziganda hizo valer el gol de Rafa Tresaco para eliminar al colista de Primera, el Levante, que no logra levantar cabeza tras destituir a su entrenador.

Ha sido el tercer Primera en caer a manos de un Segunda en este miércoles de Copa, un encuentro que el 'Cuco' Ziganda ha valorado en Radioestadio Noche: "Estamos muy contentos por lo que supone esto. Este formato de la Copa le da mucho ambiente a la posibilidad de que el equipo de menor categoría pueda superar y la gente muy contenta e ilusionada. Es una pequeña gran alegría para la afición".

"Esto nos está viniendo bien porque tenemos plantilla amplia, entrenamos muy bien y poder tener este pequeño premio para aquellos que no juegan tan habitualmente. Aquí me he encontrado a jugadores muy humildes y muy trabajadores. La gente está ilusionada con el año, vamos a estar peleando. Llevamos poco tiempo pero estaba con ganas de llegar a un equipo así", afirma.