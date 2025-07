Cristina Martín-Prieto: "Jugar con la selección es un sueño cumplido, estoy en mi segunda juventud"

La selección española disputa este viernes el último partido de la fase de grupos en la Eurocopa femenina, lo hará frente a Italia con el pase a cuartos ya asegurado. En la previa de este partido se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche la delantera Cristina Martín-Prieto, una de las 7 goleadoras en esta Eurocopa en la que España ya suma 11 goles.

"Es el debut de venir a una Eurocopa y hacer gol. Creo que es el sueño de esa niña cumplido, estoy feliz, contenta y orgullosa", cuenta. Cristina está disputando su primera Eurocopa y a pesar de tener por delante a Esther González que está en un gran nivel, la jugadora sevillana está aprovechando la oportunidad y lo demostró con un cabezazo ante Portugal para certificar la manita.

Martín-Prieto ha sido una de las grandes jugadoras del Benfica esta temporada y a pesar de que su carrera empezó de forma tardía, a sus 32 años puede decir que está en la España campeona del Mundo: "Poder ver esa evolución que he tenido y que ha tenido el fútbol femenino me enorgullece y me siento una privilegiada".

"Entrar en este vestuario ha sido un sueño cumplido, estar rodeada del talento español que tenemos es un orgullo. Es un poco raro porque estoy rodeada de la juventud y las veteranas lo van dejando, pero como yo digo estoy en mi segunda juventud. Queremos nueve de nueve puntos, saldremos a por la victoria como hemos hecho en estos partidos", afirma.

España viene demostrando una superioridad frente al resto de selecciones a pesar de que la concentración comenzó con la preocupación por la baja de Aitana Bonmatí que tuvo que ser ingresada por meningitis vírica: "El doctor siempre nos iba informando y teníamos esa calma de saber que se iba recuperando bien".