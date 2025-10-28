COPA DEL REY

El Constancia recibe al Girona en la primera ronda de la Copa: "Es el partido más importante"

Este martes 28 de octubre, arranca una nueva edición de la Copa del Rey.

ondacero.es

Madrid |

El Constancia recibe al Girona en la primera ronda de la Copa: "Es el partido más importante" | Foto: Europa Press

Arranca una de las competiciones más ilusionantes de la temporada, la Copa del Rey, que en esta primera ronda contará con 112 equipos de 6 divisiones y 14 categorías diferentes de ámbito tanto nacional como autonómico. Muchos equipos vivirán un momento histórico e ilusionante como es el caso del Club Deportivo Constancia.

Este equipo de Inca, una ciudad de Mallorca, recibirá la visita de un Primera, el Girona. En la previa de este día tan importante para la localidad balear, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche la presidenta del club, Valeria Bouzada: "Es el partido más importante, la ciudad está muy ilusionada y nosotros también estamos muy contentos de poner la ciudad de Inca en el plano nacional. Será un partido para una generación, será el mejor partido, mínimo, de los últimos 30 años".

Un club muy familiar en el que la presidenta es la mujer del entrenador del primer equipo: "Esta es su temporada número 12 y yo hace 2 años que soy la presidenta. Yo entré en el club en 2010 y cogí el bar, luego decidí dejarlo y la gente que estaba aquí me pidieron que me quedara en la directiva".

El club se encuentra en la quinta división española con 102 de historia a sus espaldas y este martes vivirá un día inolvidable para el que está llevando a cabo muchos preparativos para poder albergar un encuentro de estas características: "Yo creo que todo el gasto que hay que hacer para adecuar todo el partido no merece la pena económicamente. Hay que mirar cosas que en el día a día no se mira, la luz es lo más costoso sin ninguna duda".

