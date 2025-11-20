Claudio Giráldez, sobre Iago Aspas: "He tenido la suerte de disfrutarle desde el inicio hasta el casi final de su carrera"

El Celta de Vigo está viviendo una temporada muy ilusionante con su presencia en Europa disputando la Europa League en la que está como cuarta clasificada y con mejores sensaciones en liga de las que comenzaron la campaña, estando ahora como decimoterceros clasificados.

El artífice de este proyecto y de las mejoras en el equipo es su entrenador, Claudio Giráldez, que se ha pasado este miércoles por los micrófonos de Radioestadio Noche para valorar la situación actual del equipo gallego: "He sido capaz de vivir del fútbol desde muy joven, de vivir de lo que me gusta y de madurar pronto. Ahora a mis 37 años, creo que estoy preparado para poder soportar la responsabilidad y la presión de entrenar en Primera División".

"Cuando fui jugador no puse toda la carne en el asador, no era igual de constante como ahora que al final vas aprendiendo con la edad. Sin dar tu máximo no puedes estar en el fútbol profesional y en la máxima categoría pero sé que al final dependemos de los jugadores", señala.

Claudio es un entrenador muy joven, de hecho el más joven de la Primera División con 37 años, llegó al primer equipo hace año y medio para sustituir a Rafa Benítez y desde entonces se ha ganado el cariño de toda la ciudad: "No puedo estar más agradecido, noto muchísimo el cariño e intentamos corresponder con trabajo. El nivel de exigencia nos va a permitir sobrevivir en Primera División".

Giráldez ha recordado varios momentos que le han marcado en su vida tanto a nivel personal, como fue la muerte de su padre, como a nivel deportivo señalando la irrupción del estilo de juego de Johan Cruyff en el Barça: "Recuerdo mucho a los que no están, en vida intentas corresponder a lo que ellos nos pedían y cuando no están quiero que esté orgulloso pero no me siento ningún héroe, en el fútbol tendemos a magnificar todo pero para mí es una profesión menor".

"Creo que aprendimos muchos todos los que nos gustan el balón, Cruyff y el estilo Barça ha marcado mucho a los entrenadores de mi generación. Quien no ha sido influenciado por Cruyff en el fútbol creo que miente, creo que es uno de los grandes nombres de la historia del fútbol", asegura.

Ahora se encuentra al frente de un ilusionante proyecto con jugadores reconocidos en nuestra liga como es el caso de Iago Aspas: "He tenido la suerte de disfrutar a Iago desde el inicio hasta el casi final de su carrera y es un espectáculo. Creo que llevamos nosotros peor que él el rol que tiene en el equipo, creo que todos queremos que esté más tiempo sobre el campo pero creo que tenemos que ser inteligentes. He tenido la decisión de darle más importancia en Europa que en liga en este inicio de temporada porque hay una justicia poética y creo que le hace más ilusión estar en esos partidos".

Otro de los jugadores destacados de esta temporada ha sido Borja Iglesias con su vuelta al equipo que le ha llevado a la selección española: "Es un jugador que creo que nos cuadraba perfectamente y creo que estar cerca de su casa, de su familia, le podía encajar. A nivel humano tiene mucha personalidad, es muy sensible y eso nos gusta, tiene mayor sentimiento de pertenencia. Me alegro de que tengamos presencia de jugadores del Celta en la selección española, creo que es motivo de orgullo para nosotros. Eso habla de que está llamando la atención nuestros jugadores".

Claudio es un entrenador joven, con gran potencial y que en un futuro podría tener otras aspiraciones: "Soy una persona ambiciosa y exigente y de momento creo que el club y yo vamos de la misma mano. me gusta lo que hago, me gusta donde estoy y no me veo en otro lado. No tengo otras miras a día de hoy, evidentemente no sé donde estaré en 10 años y si el club me aguantará".