Chus Mateo: "Quiero conseguir el compromiso y la ilusión del equipo y de los españoles"

Chus Mateo emprende una nuevo reto deportivo al frente de la selección española de baloncesto. Tras la marcha de Sergio Scariolo de la selección, donde ha estado durante 15 años, se ha cerrado un ciclo en la Familia. La marcha de las grandes estrellas han dado lugar a un cambio generacional en el que Chus Mateo intentará devolver la ilusión y los buenos resultados tras el varapalo del Eurobasket.

El nuevo seleccionador se ha pasado este martes por los micrófonos de Radioestadio Noche, en el día de su presentación: "Estoy ciertamente contento por poder hacerme cargo de la selección española. Vengo con mucha energía y con ganas de que esta etapa salga bien. Hay que tener visión a corto plazo por el Mundial de Catar 2027 y otra a largo plazo porque hay generaciones jóvenes que necesitan su espacio".

Chus ha estado al frente del Real Madrid durante 3 temporadas, tras la gran trayectoria de Pablo Laso y ahora llega a la selección para conseguir al igual hacer de esta nueva etapa, una ganadora: "Es un reto precioso, aquí no se trata de superar a nadie ni de compararse con nadie, aquí lo que se trata es de servir el día a día. No hablemos de ganar medallas, hablemos de hacer un trabajo fino para que el baloncesto español pueda lucir de aquí a unos años".

"Ahora hay que buscar el éxito en el compromiso, en el talento de los jóvenes y no tan jóvenes. Creo que hay que ser optimistas y sobre todo conseguir el compromiso y la ilusión del equipo y de los españoles", afirma. En noviembre será su debut para empezar el camino hasta el Mundial 2027, el primero de los compromisos que cumplirá hasta 2029: "Sabemos que no podremos contar con muchos jugadores pero como ha sido siempre, el jugador español ha dado la talla en esas circunstancias".

Además, Chus ha valorado la posibilidad de que Ricky Rubio vuelva a vestir la camiseta de España: "Me haría muchísima ilusión y es algo que tenemos que hablar en los próximos días. Si le haría ilusión, si le gustaría y si se siente bien, es algo que necesitamos. Es un tipo de jugador que está en extinción en el baloncesto".