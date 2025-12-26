Chus Mateo: "No cambiaría nada de mi etapa en el Madrid"

El pasado mes de septiembre, la Federación Española de Baloncesto anunció a Chus Mateo como nuevo seleccionador de la Selección Española. Tras 25 años ligado al Real Madrid, ha asegurado que cierra esta etapa con la tranquilidad del trabajo bien cumplido: "Me acuesto tranquilo; no cambiaría nada".

Su balance al frente del Real Madrid es contundente: de 12 títulos posibles ganó seis. "No puedo pedirle más", ha expresado, al tiempo que ha explicado que la decisión de irse del club blanco no dependía de él, pero que se ha ido "orgulloso": "Valoro mucho la historia de mi vida y nunca voy a renunciar a ella. Ahora mismo soy feliz, estoy orgullosísimo y también muy contento y orgulloso y satisfecho del trabajo hecho en el Real Madrid".

El mayor al que puede aspirar un técnico español

Este punto y final en el Real Madrid da paso a una nueva etapa, que él mismo define como "el mayor al que puede aspirar un técnico español". Mateo, consciente de la responsabilidad que implica el cargo, lo afronta con dos máximas, relativizar la presión y centrarse en lo esencial. "Esto es un juego, un deporte. Hoy estás y mañana no estarás", ha puntualizado.

Ya ha disputado dos partidos al frente de la selección en las ventanas FIBA y ha ganado los dos, lo que ha calificado de "arranque ilusionante", al mismo tiempo que ha avisado: "Solo es un primer paso". El seleccionador no ve en estas ventanas un problema, sino una oportunidad para ampliar la base del equipo: "Quiero que todos los jugadores nacionales sientan que en cualquier momento pueden venir a la selección", ha confesado.

Preguntado por los últimos resultados de la selección en torneos internacionales, que no han sido muy buenos, Mateo ha pedido "paciencia" y una mirada atrás: "No podemos quedarnos solo con los últimos tres años; tenemos un pasado muy bonito y un trabajo de base enorme", ha recordado.

Su vuelta dependerá de que él quiera

Sobre Ricky Rubio, ha expresado que es "un tema delicado" pararse a pensar siquiera si va a volver a la Selección, por lo que "lo único" que le desea es "lo mejor del mundo del baloncesto". "He tenido la fortuna de verle en dos partidos en directo y hablar con él y verle sonreír con el baloncesto. Y eso es lo que a todos nos agrada", ha señalado.

"Su vuelta dependerá de que él quiera", ha matizado. Por lo que habrá que esperar el paso del tiempo. Por el momento, Mateo se marca como objetivo estar "cerca de clasificarnos para el Mundial de Qatar 2027". Todo ello desde una idea que atraviesa toda su trayectoria: trabajo diario, cercanía con los jugadores y compromiso con el baloncesto español.