Chema Andrés: "El Real Madrid es el sueño de todo jugador, ojalá poder volver algún día"

Chema Andrés ha comenzado la temporada a un gran nivel, tras vivir un año lleno de oportunidades la temporada pasada con su debut en el primer equipo del Real Madrid, este año ha emprendido una nueva aventura en el Stuttgart y ahora también forma parte de la selección española sub 21 desde septiempre.

Canterano del Levante y del Real Madrid, el centrocampista valenciano se ha pasado este martes por los micrófonos de Radioestadio Noche: "No es típico de mi meter goles pero debutar con gol en Stuttgart fue una bienvenida increíble. Empezamos regular pero ahora no nos está yendo mal. Cada uno tiene que seguir su camino y esta era la mejor opción para desarrollarme. Me ha sorprendido la pasión que hay por el fútbol en Alemania".

Un centrocampista con mucho futuro y en el que muchos ven características similares en el juego con Rodrigo Hernández: "Creo que en lo único que nos parecemos es que jugamos con la camiseta por dentro. Es un privilegio que te comparen con alguien de esa calidad, el campeón del Balón de Oro del año pasado. Quedan muy pocos que tengan esa capacidad que tienen Rodri o Zubimendi de organizar el juego, de tener pausa. Todo equipo necesita un 6 que organice al equipo".

Chema sigue muy de cerca la temporada del Real Madrid a pesar de ya no estar en el equipo blanco: "Veo al Madrid porque hay gente a la que le tengo mucho cariño como a Gonzalo. Creo que tienen un gran equipo y que están haciendo las cosas muy bien, ojalá puedan ganar muchos títulos".

El jugador que debutó el año pasado con Ancelotti en Copa del Rey y disputó dos partido de liga se define como una "persona familiar a nivel personal" y a nivel futbolístico, "buscando hacerse un hueco en el fútbol profesional en Alemania". Vivió un momento muy especial siendo el cambio de Modric en el día de su despedida "Darle las gracias a Carlo por darme ese gran momento con una imagen que quedará en el recuerdo y que tiene mi abuelo guardada".

Aunque está en Alemania, Chema Andrés no olvida de donde procede: "Claro que el Real Madrid es un sueño para todo jugador y ojalá algún día poder volver. Al final todo el mundo sabe que es el club más grande del mundo del fútbol pero hay más fútbol a parte en otros países. En Alemania estoy muy a gusto y no imaginaba que estuviese así de bien".