La charla con Feliciano López: "A mí no me habrían dejado no estar vacunado como a Djokovic"

Se ha conocido la noticia que el tenista Novak Djokovic jugará el Open de Australia después de recibir una excepción médica que le permite no estar vacunado contra el coronavirus, ya que el deportista no lo está y ha reconocido que no lo va a hacer. "Mucha gente se piensa que esto se ha hecho para que él jugara", explica Feliciano López.

"Todos pensábamos que nadie entraría sin estar vacunado y hace dos semanas salió la noticia de que se abrían a permitir el acceso a no vacunados si tenían la excepción, lo que sorprendió bastante a la gente", indica.

En este sentido, López considera que desde el primer momento, él pensaba que el serbio lo iba a recibir, aunque reconoce que "a otro jugador no se le daría" y cree que a él mismo no se le habría permitido ir sin estar vacunado.