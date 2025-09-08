Carlos Alcaraz, tras ganar el US Open: "Ganar un Grand Slam es un sueño, ganar 6 es algo increíble"

Carlos Alcaraz sigue aumentando la leyenda y mostrando su dominio en el mundo del tenis, con tan solo 22 años este domingo ha alzado el que se ha convertido en su segundo US Open y el sexto Grand Slam de su carrera. Además, ha recuperado el número 1 en el ranking ATP como mejor tenista del mundo 729 días después.

Antes de coger su vuelo de vuelta a España, el tenista murciano se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Es tremendo, una felicidad muy grande poder levantar de nuevo este título y recuperar el número 1. Yo creo que cuando te marcas unos objetivos y lo cumples, es una satisfacción muchísimo más grande".

"Empecé muy bien el partido, algo que te ayuda mucho. Entré 0 nervioso comparado con otras finales. Sé que contra Sinner tengo que jugar a un grandísimo nivel si quiero ganarle. Mantener la concentración es la mayor virtud que he tenido en este torneo", explica. "Este año he aprendido a no dar todo por hecho y a valorar lo que es ganar un Grand Slam. Ganar uno es un sueño, ganar 6 es algo increíble", añade.

Alcaraz junto a Sinner están protagonizando las finales de los últimos tiempos, en una rivalidad que se empieza a comparar con la más grande en la historia del tenis, el 'Big Three'. La realidad es que con 22 años Alcaraz ya ha superado los Grand Slam obtenidos por Nadal, Federer y Djokovic a su edad, algo que hace soñar con un futuro ilusionante para el tenista: "El tema de la edad no lo pienso, pero si pienso en los Grand Slam".