Carlos Alcaraz: "Acercarme a jugadores con títulos o semanas en el número uno es lo que me motiva"

Carlos Alcaraz terminará el 2025 como número uno del ranking ATP, lo que le vuelve a coronar como mejor tenista del mundo tras una temporada en la que ha conseguido ocho títulos, entre ellos dos Grand Slam (Roland Garros y US Open).

Es la segunda vez que el tenista murciano logra terminar un año en lo más alto del ranking ATP (la anterior fue en 2022), lo que le coloca en un selecto grupo formado solo por diez tenistas en toda la historia, entre los que se encuentran leyendas como Rafa Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, Pete Sampras o John McEnroe.

"Poder acercarme a esos jugadores en títulos o semanas de número uno es lo que realmente me motiva", explica el tenista murciano en Radioestadio Noche, donde ha sido protagonista este viernes en la previa de las semifinales de las ATP Finals en las que se medirá al canadiense Auger-Aliassime.

El tenista ha celebrado en los últimos días la consecución de este número uno junto a su familia y su equipo y reconoce que éste se convirtió en un objetivo para él después de ganar el Masters 1000 de Montecarlo y ser finalista unos días después en el Conde de Godó.

Para muchos, el 2025 ha sido el año de la consagración de un Carlos Alcaraz que ha mejorado su tenis y que solo con 22 años ha logrado ya ganar seis Grand Slam, dos de ellos este año en el que también fue finalista en Wimbledon.

"Vamos madurando y nos vamos dando cuenta de lo que realmente necesitamos tanto dentro como fuera de la pista (…) Hemos sabido tomarnos los descansos necesarios, estar el tiempo en casa que realmente necesitaba, estar tranquilo mentalmente y fresco para poder afrontar torneo tras torneo a la máxima exigencia", ha explicado.

También ha destacado que han cambiado muchas cosas en su forma de jugar, especialmente las relacionadas con la manera de lidiar con las situaciones y las emociones durante los partidos.

Pero no todo fue un camino de rosas para Alcaraz, que en el mes de marzo sufrió un duro traspiés en su debut en el Masters 1000 de Miami, cuando cayó ante el belga David Goffin. "Toqué fondo", reconoce Alcaraz sobre ese mal momento en el que decidió apartarse un poco del tenis y refugiarse en su familia.

"Hay veces en las que necesitas desconectar para luego volver a conectar (…) A veces hay que tomarse un respiro, un descanso. Después de Miami yo necesité una semana o semana y media porque toqué fondo (…) Me vino muy muy bien para encontrar la motivación, la energía y las ganas para volver a los torneos", explica.

Ahora se encuentra en plenas semifinales de las ATP Finals, pero no pierde de vista las finales de la Copa Davis de la próxima semana. "Tengo 22 años, el tanque de gasolina es muy grande", reconoce entre risas.

"La Copa Davis es un torneo de lo más especial que tengo en mi calendario. Representar a España es algo increíble, la motivación es muy muy grande", cuenta el tenista murciano.