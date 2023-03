Carla, mujer de Simeone: "Le veo fuerte, convencido y tranquilo porque está dónde quiere estar"

Simeone se ha convertido en ell entrenador con más partidos de la historia del club, 163, por delante de Luis Aragonés. Su mujer Carla confiesa cómo surgió la idea del acto: "Cuando el Atlético plantea a Diego hacer un reconocimiento, lo primero que dice Diego es no. Al final terminamos hablando, un planteamiento muy bonito, y miras atrás y te das cuenta que ha pasado mucho tiempo. El trabajo de Diego es el partido a partido y depende mucho de los resultados. Y entonces dijimos ¿Por qué no? Hay que celebrar lo bueno".

"Él solo quería hacer la carta de Luis Aragonés y luego surgió esto. Pero todo muy sentido y con mucho respeto a un club que representa a tanta gente. No estamos en el mejor momento de la historia de Diego, sabemos que a muchos atléticos les duele el presente pero también tenemos que hacer un stop. Hoy estamos aquí celebrando pero mañana volvemos al trabajo", añade.

Reflexiona Carla que el Simeone de ahora no tendrá mucho que ver con el de dentro de unos años por su constante evolución y por eso cree que hay que celebrar las cosas: "Solo hay una forma de vivir. Aprender en el día a día. Hoy tenemos a una persona que nos da lo mejor de sí. Da lo mejor de sí por un proyecto, por la familia, por un sentimiento... por qué no celebrar en vida, eso está bien. Pero podemos estar mejor porque el compromiso y la buena energía lleva a eso. Estos once años hemos crecido mucho, vamos a por más".

"Hay una fuerza interior que va más allá de uno, estoy dónde quiero estar. Después de Milán le pregunté estando embarazada. En aquel momento me dijo, tengo que quedarme aquí porque este club está en crecimiento. Le veo fuerte, convencido y tranquilo porque está en el lugar dónde quiere estar", finaliza.