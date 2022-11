El capitán del Arenteiro, rival del Atlético: "Con las entradas que me han pedido podría llenar el estadio"

El Atlético de Madrid, tras superar en primera ronda al Almazán, de Tercera RFEF, viajará hasta Pontevedra, a la localidad de Carballino, para medirse al Arenteiro, que en la primera eliminatoria se deshizo del Almería por 2-0. El capitán del Arenteiro es Álex Fernández y nos reconoce que "con la dinámica tan positiva que tenemos queríamos al Atlético de Madrid. Ha sido una alegría enorme".

"Yo soy del Arenteiro con 34 años no me pillas en esta (risas). En la plantilla creo que no hay nadie que sea del Atlético", señala el futbolista que reconoce que con las entradas que le han pedido "podría llenar yo solo el estadio".

No duda en que quiere cuantos más jugadores titulares mejor: "Dependerá del Mundial, pero cuantos más vengan mucho mejor. Que coman un poquito de pulpo".

Y en cuanto a la meteorología al igual que contra el Almería prefiere un día complicado: "Para el espectador es mejor un día bonito pero si hay que ser un poco egoistas que llueva un poquito".