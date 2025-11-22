El campeón del mundo que diseña exoesqueletos para ayudar a personas a recuperar la movilidad

La historia de Carlos Martínez es la de un joven deportista que decidió emprender y fue capaz de levantar varias empresas antes de cumplir 30 años. Gracias al trabajo de una de ellas ha conseguido hacerse viral en los últimos días por un vídeo en el que Mari, una señora mayor amiga de su familia, puede volver a andar gracias a un exoesqueleto.

"Mari me ha visto nacer y casi que me ha enseñado a caminar, que pueda volver a caminar gracias a este exoesqueleto desarrollado por una de mis empresas te puedes imaginar lo que significa", explica en Radioestadio Noche.

Carlos Martínez es el capitán de la selección española de baloncesto 3x3, con la que ha logrado ser campeón del mundo mientras compagina el deporte con su faceta como empresario.

"No tengo la cura para que todo el mundo pueda volver a andar, pero uno de los objetivos es ayudar a millones de personas en el mundo a recuperar la movilidad", explica Martínez sobre este aparato que "está diseñado para que puedan volver a recuperar la confianza".

El vídeo con Mari ha tenido millones de visualizaciones en pocos días y ha llegado a todas partes del mundo llegando a agotar unas existencias que volverán a salir a la venta la próxima semana. Ha sido tal la demanda que han tenido que facilitar un formulario a los interesados para filtrar quién lo necesitaba con más urgencia.

"Sirve para todas las personas que tengan falta de estabilidad, problemas de cadera, cojera... Habría que ver cada caso individualmente porque no es una fórmula mágica", explica Martínez de un aparato que ha salido a la venta por un precio por debajo de 3.000 euros.