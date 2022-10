Camello: "Tenía claro que me estaban viendo todos los que me tienen que ver"

Pillamos a Sergio Camello, jugador del Rayo, que como cualquier espectador se vuelve andando a casa desde el Metropolitano: "Vivo aquí al lado así que me voy andando. Si me paran sin problema, soy muy campechano". Su entrada ha sido importante para el equipo en la segunda parte: "Ellos venían de muchos partidos y sabíamos que podían notarlo en la segunda parte y los que salíamos del banquillo teníamos que aportar mucho".

Morata se ha lamentado de que el VAR siempre revisa en contra del Atlético y Camello en cierta parte le entiende: "Tengo buena relación con Álvaro y le entiendo. Pero yo estaba cerca de Giménez y ha sido penalti. Pero ninguno entendemos el VAR, un día te sientes que ha sido injusto y otro más beneficiado".

"Estoy muy tranquilo, para mí era un partido más. Aquí he entrenado mucho y lo he visto más como un entrenamiento que como un partido", señala sobre su vuelta al Metropolitano aunque "tenía claro que me estaban viendo todos los que me tienen que ver y es una oportunidad única. He salido bien, tenía muchas ganas y confío mucho en mí"

"Cuando vi a Falcao no sabía si darle un abrazo, si darle las gracias por lo que me hizo disfrutar de pequeño o si hacer como que no le conocía", comenta entre risas.