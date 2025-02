Brutal agresión a tres aficionados del Villarreal: "Mi hijo tiene miedo de volver al estadio"

El partido de Liga entre Villarreal y Valencia fue manchado por lo peor del fútbol y la sociedad, la violencia. Tres chicos de entre 18 y 21 años con capacidades especiales, fueron sorprendidos por cinco aficionados radicales valencianistas en los aledaños del Estadio de la Cerámica. Los integrantes del grupo ultra violentaron a los jóvenes causando en uno de ellos una brutal fractura de mandíbula que le ha provocado su hospitalización en el Hospital General de Castellón.

El chico se llama Mario, tiene 21 años y su madre, Verónica, se ha pasado este martes por los micrófonos de Radioestadio Noche para denunciar todo lo ocurrido: "Mario está muy mal, muy dolorido. Tiene fractura por ambos lados de la mandíbula y el jueves se someterá a una operación. Mario tiene miedo de volver a ir a ver un partido".

"Son cuatro energúmenos los que han hecho esto. Mario no se acuerda de nada, cayó al suelo y perdió el conocimiento. Sus amigos si saben lo que le pasó porque fueron conscientes de todo", cuenta. "Es una cosa que no tiene justificación ninguna, simplemente porque iban con las camisetas del equipo contrario... Esta gente no debería estar suelta. Estos energúmenos han hecho un intento de homicidio, tienen que ir a la cárcel", afirma.

Verónica nos relata el momento en el que se enteró de lo sucedido: "Me enteré porque me llamó su amigo y claro ahí dije "aquí ha pasado algo". Cuando llegué y lo vi allí estaba como ido, alterado y lleno de sangre". Hasta el momento no se conoce la identidad de los agresores: "Tienen que pagar todo el mal que han hecho, a mi hijo le tienen que poner dos placas de titanio en la boca y va a perder un diente. No solo les agredieron, les insultaron y se rieron".

El Villarreal ha querido apoyar a los chicos y familiares con la visita al hospital del jugador Gerard Moreno: "Ha sido una maravilla, un rato muy especial y bonito. Les ha gustado mucho. Le agradezco mucho que les haya dado esta sorpresa, ha significado mucho para nosotros. Les han dado ánimos de volver al fútbol y de ver a su equipo".