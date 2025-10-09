Borja Iglesias, sobre su vuelta a la selección: "Pensaba que no iba a volver"

Borja Iglesias vive un momento dulce en su carrera deportiva, en su vuelta al Celta de Vigo ha recuperado la mejor versión y el delantero gallego ya suma seis goles en seis partidos consecutivos en este arranque de temporada. Estos números han hecho que dos años y medio después vuelva a vestir la camiseta española para defender a su país.

El delantero español se ha pasado este miércoles por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Estoy en un buen momento, me encuentro muy bien desde mi vuelta a Vigo, creo que esto ha cerrado algún que otro debate. Jugar en el Celta es lo más bonito que puedo hacer, es un sueño que tenía desde pequeño".

Días antes de que Luis de la Fuente diera la lista, Borja Iglesias era uno de los nombres más sonados pero él mismo aseguraba que no estaría. Tras la lesión de Lamine Yamal, ha llegado el momento de Borja Iglesias, y de forma muy sorpresiva para él se enteraba que volvía a ser convocado a sus 32 años: "Estaba en la ducha después de jugar con el Atlético, no me lo esperaba. Entendía que era difícil estar en la selección y pensaba que no iba a ser una opción estar convocado. No sé si será una posibilidad ir al Mundial".

Borja Iglesias renunció a volver con la selección tras lo sucedido en el Mundial femenino con Luis Rubiales, en agosto de 2023, y mostró su apoyo a las jugadoras de la selección femenina: "Creo que ha habido cambios, departamentos que han tomado decisiones aquí. Lo que sucedió fue algo que no me parecía bien. Recibí bastante cariño y agradecimiento de las chicas de la selección".

Borja también se ha mostrado critico con las manifestaciones durante La Vuelta ciclista y todo lo sucedido, algo que ha reprochado Óscar Pereiro: "Tiene que venir más a Balaídos... Óscar no me entendió, yo dije que me sorprendía que sorprendiese mucho más parar un evento deportivo que un genocidio. Entiendo que le molestó porque justo pasó en La Vuelta, pero si pasa en el fútbol diría lo mismo. Me gustaría que tomásemos medidas para parar lo que está sucediendo".

Al final de la entrevista el jugador se ha animado con un sorprendente once histórico de los jugadores que ha visto a lo largo de su vida, en el que no ha incluido ni a Messi ni a Cristiano Ronaldo.