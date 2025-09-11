Beñat Turrientes: "Xabi Alonso es un referente para mi"

La Real Sociedad recibe este sábado al Real Madrid en Anoeta en la cuarta jornada de liga. En un partido muy especial por la vuelta de Xabi Alonso a Anoeta, donde jugó y dirigió al filial. Y además, en el que rendirán homenaje al ex entrenador John Benjamin Toshack, una figura histórica de la Real.

El centrocampista txuri urdin, Beñat Turrientes, se ha pasado este miércoles por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Con Xabi tuve dos años muy buenos con el ascenso del filial a Segunda División. Con lo que ha sido como jugador y ahora como entrenador, me preguntan mucho y yo siempre digo que ha sido un referente, aprendí un montón. Como él era mediocentro y yo también, se fijaba mucho en mi y me daba muchos consejos".

"Espero que Anoeta le reciba bien, ha hecho una carrera brillante con años muy buenos en la Real", señala. En la Real está arrancando una nueva etapa, la era post Imanol Alguacil, y de momento lo ha hecho con tres jornadas en las que no ha conocido la victoria: "No hemos empezado la temporada como queríamos pero estoy seguro que vamos a hacer un gran partido el sábado y conseguir un incentivo para el equipo".

Beñat fue campeón olímpico con la selección sub 21, ahora por edad no asiste pero está al día del gran papel que han firmando los equipos en este parón de selecciones: "España hizo un partidazo frente a Turquía, sobre todo Mikel con esas tres asistencias. Seguro que viene y hace un partidazo el sábado para llevarnos la victoria. Luis de la Fuente me hizo debutar con la sub 21. Ir con la absoluta es un sueño que tenemos todos".

Turrientes afronta este partido con mucha ilusión y ganas de revertir la situación, y si tuviera que pedir un deseo, tiene claro cual sería: "Quiero meter un gol para dedicárselo a mi padre que falleció en 2020. En mi brazo llevo tatuado 'You'll Never Walk Alone' porque era muy aficionado del Liverpool".